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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 6681 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100321 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102343 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102658 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 116927 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103499 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105926 просмотра

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НАПК проверило более 80 отчетов политических партий

НАПК проверило более 80 отчетов политических партий

Киев  •  УНН

 • 7901 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании утвердило выводы о результатах анализа еще 82 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу органа.

По результатам проведенного Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции Национального агентства анализа партийных отчетов установлены следующие нарушения, как несвоевременность представления 2 отчетов, неполнота отраженной информации в 16 отчетах и ​​несоответствие оформления требованиям законодательства в 4 отчетах.

Указанные выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства течение пяти дней со дня принятия решения.

Как сообщили в НАПК, первые 78 выводов о результатах анализа отчетов партий за III квартал были Утверждены 8 декабря и обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентста. Анализ других отчетов политических партий за III квартал этого года продолжается в соответствии с установленными законодательством сроков.

Напомним, что за нарушение установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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