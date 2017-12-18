НАПК проверило более 80 отчетов политических партий

По результатам проведенного Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции Национального агентства анализа партийных отчетов установлены следующие нарушения, как несвоевременность представления 2 отчетов, неполнота отраженной информации в 16 отчетах и ​​несоответствие оформления требованиям законодательства в 4 отчетах.

Указанные выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства течение пяти дней со дня принятия решения.

Как сообщили в НАПК, первые 78 выводов о результатах анализа отчетов партий за III квартал были Утверждены 8 декабря и обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентста. Анализ других отчетов политических партий за III квартал этого года продолжается в соответствии с установленными законодательством сроков.

Напомним, что за нарушение установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.