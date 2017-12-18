НАПК проверило более 80 отчетов политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании утвердило выводы о результатах анализа еще 82 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за III квартал 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу органа.
По результатам проведенного Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции Национального агентства анализа партийных отчетов установлены следующие нарушения, как несвоевременность представления 2 отчетов, неполнота отраженной информации в 16 отчетах и несоответствие оформления требованиям законодательства в 4 отчетах.
Указанные выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства течение пяти дней со дня принятия решения.
Как сообщили в НАПК, первые 78 выводов о результатах анализа отчетов партий за III квартал были Утверждены 8 декабря и обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентста. Анализ других отчетов политических партий за III квартал этого года продолжается в соответствии с установленными законодательством сроков.
Напомним, что за нарушение установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера статьей 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.