НАЗК: наразі подано більше 20 тис. виправлених декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На сьогодні було подано до реєстру 20 155 виправлених декларацій. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає УНН з посиланням на прес-службу агентства.
“Станом на 10 листопада 2016 року було подано 20 155 виправлених декларацій. На цей час у реєстрі вже є 131 164 електронні документи, з яких 105 833 — це щорічні декларації державних службовців за 2015 рік. За попередніми результатами аналізу проходження першого етапу декларування та діяльності НАЗК в цей період роботи виявлено низку проблем, які потребують вирішення шляхом внесення відповідних змін до законодавства”, — заявив Р.Радецький.
Також у НАЗК розповіли, що найбільше — 64 826 е-декларацій — подали службовці категорії А та Б. Кількість документів від слідчих становить 10 947, від працівників прокуратури — 10 159 та 6996 е-декларацій подали судді. Від представників місцевого самоврядування надійшло 893 документи, народних депутатів — 415 та уряду — 78. Про зміни в майновому стані подали 1134 е-декларацій та 1026 надійшло від кандидатів на посаду.
Нагадаємо, станом на 24:00 30 жовтня в реєстрі нараховувалось 103 268 щорічних декларацій за 2015 рік, зокрема 11 700.
Як повідомляв УНН, у НАЗК назвали імена депутатів, які не подали декларації.