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НАПК: сейчас подано более 20 тыс. исправленных деклараций

НАПК: сейчас подано более 20 тыс. исправленных деклараций

Киев • УНН

 • 8538 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На сегодня было подано в реестр 20155 исправленных деклараций. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства.

"По состоянию на 10 ноября 2016 года было подано 20 155 исправленных деклараций. В настоящее время в реестре уже есть 131164 электронных документов, из которых 105 833 - это ежегодные декларации государственных служащих за 2015 год. По предварительным результатам анализа прохождение первого этапа декларирования и деятельности НАПК в этот период работы выявлен ряд проблем, требующих решения путем внесения соответствующих изменений в законодательство", - заявил Р.Радецкий.

Также в НАПК рассказали, что больше всего - 64826 е-деклараций - подали служащие категории А и Б. Количество документов от следователей составляет 10947, от работников прокуратуры - 10159 и 6996 е-деклараций подали судьи. От представителей местного самоуправления поступило 893 документа, народных депутатов - 415 и правительства - 78. Об изменениях в имущественном состоянии подали 1134 е-деклараций и 1026 поступило от кандидатов на должность.

Напомним, на 24:00 30 октября в реестре насчитывалось 103 268 ежегодных деклараций за 2015 год, в том числе 11700.

Как сообщал УНН, в НАПК назвали имена депутатов, которые не подали декларации.

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