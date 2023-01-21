Назад дороги немає: рф дозріла, щоб готувати населення до життя у стані війни - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. рф сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає УНН.
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"росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх громадян. Це затяжна війна", - сказав Юсов.
Він також наголосив, що "у нас абсолютно інші завдання".
"І в України і всього світу завдання як умога швидше зупинити цю війну", - резюмував Юсов.
Доповнення
За оцінками ГУР, росія намагається створити двомільйонну армію.