Назад дороги немає: рф дозріла, щоб готувати населення до життя у стані війни - розвідка

Цитата

"росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх громадян. Це затяжна війна", - сказав Юсов.

Він також наголосив, що "у нас абсолютно інші завдання".

"І в України і всього світу завдання як умога швидше зупинити цю війну", - резюмував Юсов.

Доповнення

За оцінками ГУР, росія намагається створити двомільйонну армію.