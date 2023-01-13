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росія прагне створити двомільйонну армію - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, росія намагається створити двомільйонну армію, пише УНН.

росія прагне створити двомільйонну армію - ГУР

Цитата

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", - повідомляють у ГУР.

Деталі

У ГУР вказують, що під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні, зазначають у розвідці.

Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. "До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви", - кажуть у ГУР.

За даними ГУР, у росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони рф, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

Доповнення

ГУР повідомляє, що в росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним.

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