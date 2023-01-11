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У рф з 9 січня обмежили виїзд військовозобов’язаним - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.

У рф з 9 січня обмежили виїзд військовозобов’язаним - ГУР

Цитата

"В рф з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в рф прикордонники знаходяться в структурі фсб)", - вказують у ГУР.

Деталі

Як повідомляється, у тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»».

"Для виїзду зазначених категорій громадян буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу", - повідомили у воєнній розвідці.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в рф нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку "поповнення" знадобиться близько двох місяців, вказали у ГУР.

Доповнення

ГУР МОУ повідомляє, що 15 січня в росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію.

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