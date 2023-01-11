В рф с 9 января ограничили выезд военнообязанным - ГУР

Цитата

"В рф с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе. Соответствующий приказ российская фсб направила во все пограничные управления страны (в рф пограничники находятся в структуре фсб)", - указывают в ГУР.

Детали

Как сообщается, в тексте указано: «С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением фсб россии обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе по категориям «А», «Б» и «В»».

"Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска на всех направлениях. При этом, как следует из текста приказа, выезд запретят также гражданам категории «В», то есть ограниченно годным к военной службе. Призывников, которые относятся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и зачисляют в запас", - сообщили в военной разведке.

Ранее уже сообщалось о подготовке в рф новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не на качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку "пополнения" понадобится около двух месяцев, указали в ГУР.

Дополнение

ГУР МОУ сообщает, что 15 января в россии могут объявить о дополнительной мобилизации.