россия стремится создать двухмиллионную армию - ГУР

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"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - сообщают в ГУР.

Детали

В ГУР указывают, что во время первой волны мобилизации в вс рф было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине, отмечают в разведке.

Военная разведка Украины не исключает, что руководство рф в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. "В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорят в ГУР.

По данным ГУР, в россии уже активно идет подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы рф, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров.

Дополнение

ГУР сообщает, что в россии с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным.