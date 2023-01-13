россия стремится создать двухмиллионную армию - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, россия пытается создать двухмиллионную армию, пишет УНН.
Цитата
"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводит страна-агрессор, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - сообщают в ГУР.
Детали
В ГУР указывают, что во время первой волны мобилизации в вс рф было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине, отмечают в разведке.
Военная разведка Украины не исключает, что руководство рф в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. "В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорят в ГУР.
По данным ГУР, в россии уже активно идет подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы рф, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров.
Дополнение
ГУР сообщает, что в россии с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным.