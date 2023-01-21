Назад дороги нет: рф созрела, чтобы готовить население к жизни в состоянии войны - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. рф сегодня публично уже созрела к тому, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает УНН.
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"россия действительно сегодня публично уже созрела к тому, чтобы готовить свое население к жизни в состоянии войны. путин понимает, что назад дороги нет и собственно пока идет эта война, держится его режим и его окружение имеет возможность зарабатывать, отправляя на убой своих граждан. Это затяжная война", - сказал Юсов.
Он также подчеркнул, что "у нас совершенно другие задачи".
"И у Украины и всего мира задача как можно скорее остановить эту войну", - резюмировал Юсов.
Дополнение
По оценкам ГУР, россия пытается создать двухмиллионную армию.