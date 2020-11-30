Найвищий діючий вулкан Євразії викинув стовп попелу на 7 км вгору

"Вулкан Ключевський, що вивергається на Камчатці, у понеділок викинув стовп попелу на висоту до 7 км над рівнем моря. Згідно із відео і супутниковими даними, попільний шлейф тягнеться на 45 км на північ - північний схід від вулкана", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що міжнародні траси руху літаків у районі активності вулкану не проходять.

У Головному управлінні МНС Росії по Камчатському краю повідомили, що так званих "попелопадів" у населених пунктах регіону поки не зареєстровано.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що у 2017 році вулкан Ключевський викинув стовп попелу на висоту 7 тисяч метрів над рівнем моря.

Зазначимо, що вчора, 29 листопада, в Індонезії вулкан Левотоло викинув стовп попелу на висоту 4000 метрів над рівнем моря.