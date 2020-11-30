Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла на 7 км вверх
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Российской Академии наук.
"Вулкан Ключевский извергающейся на Камчатке, в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. По видео и спутниковым данным, пепельный шлейф тянется на 45 км на север - северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.
Добавим, что международные трассы движения самолетов в районе активности вулкана не проходят.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что так называемых "пеплопадов" в населенных пунктах региона пока не зарегистрировано.
Напомним, УНН сообщал, что в 2017 году вулкан Ключевский выбросил столб пепла на высоту 7000 метров над уровнем моря.
Отметим, что вчера, 29 ноября, в Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4000 метров над уровнем моря.