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Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла на 7 км вверх

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Российской Академии наук.

"Вулкан Ключевский извергающейся на Камчатке, в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. По видео и спутниковым данным, пепельный шлейф тянется на 45 км на север - северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Добавим, что международные трассы движения самолетов в районе активности вулкана не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что так называемых "пеплопадов" в населенных пунктах региона пока не зарегистрировано.

Напомним, УНН сообщал, что в 2017 году вулкан Ключевский выбросил столб пепла на высоту 7000 метров над уровнем моря.

Отметим, что вчера, 29 ноября, в Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4000 метров над уровнем моря.

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