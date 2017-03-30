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На Камчатці вулкан викинув стовп попелу

На Камчатці вулкан викинув стовп попелу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Вулкан Ключевський, що на Камчатці в Росії, викинув стовп попелу на висоту 7 тисяч метрів над рівнем моря, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

На вулкані Ключевський були зафіксовані викиди попелу. Висота викиду становила до 7 тисяч метрів над рівнем моря. З урахуванням напрямку вітру попільний шлейф поширився на 65 км у північно-західному напрямку від вулкана.

Повідомляється, що випадання попелу в житлових районах не зареєстровано. Але вулкану встановлений підвищений “помаранчевий” код авіаційної небезпеки.

Як повідомляв УНН, через виверження вулкану Етна аеропорт другого за величиною сицилійського міста Катанія тимчасово зупинив роботу.

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