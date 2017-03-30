На Камчатці вулкан викинув стовп попелу

На вулкані Ключевський були зафіксовані викиди попелу. Висота викиду становила до 7 тисяч метрів над рівнем моря. З урахуванням напрямку вітру попільний шлейф поширився на 65 км у північно-західному напрямку від вулкана.

Повідомляється, що випадання попелу в житлових районах не зареєстровано. Але вулкану встановлений підвищений “помаранчевий” код авіаційної небезпеки.

Як повідомляв УНН, через виверження вулкану Етна аеропорт другого за величиною сицилійського міста Катанія тимчасово зупинив роботу.