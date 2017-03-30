На Камчатке вулкан выбросил столб пепла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вулкан Ключевский, что на Камчатке в России, выбросил столб пепла на высоту 7000 метров над уровнем моря, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
На вулкане Ключевской были зафиксированы выбросы пепла. Высота выброса составила 7000 метров над уровнем моря. С учетом направления ветра пепельный шлейф распространился на 65 км в северо-западном направлении от вулкана.
Сообщается, что выпадение пепла в жилых районах не зарегистрировано. Но вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности.
Как сообщал УНН, из-за извержения вулкана Этна аэропорт второго по величине сицилийского города Катания временно остановил работу.