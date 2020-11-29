В Індонезії вулкан Левотоло викинув стовп попелу на висоту 4 км
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Індонезії вулкан Левотоло викинув стовп попелу на висоту 4000 метрів над рівнем моря. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Indonesia.
“Вулкан Левотоло 29 листопада о 9:45 знову вивергся та викинув стовп попелу, що досягнув 4000 метрів над рівнем моря” - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що стовп попелу сірий. Виверження було зафіксовано на сейсмограмі з максимальною амплітудою 35 мм і тривалістю приблизно 10 хвилин. Дотепер статус попередження все ще перебуває на рівні II.
Також зазначається, що Регіональне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (BPBD) розпочало евакуацію сотень жителів з району, який найбільше постраждав від виверження.
Нагадаємо, на Суматрі вулкан Синабунг викинув стовп диму і попелу на висоту в 5 км.