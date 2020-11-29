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В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км

В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4 км

Киев  •  УНН

 • 19815 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Индонезии вулкан Левотоло выбросил столб пепла на высоту 4000 метров над уровнем моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Indonesia.

"Вулкан Левотоло 29 ноября в 9:45 снова вивергся и выбросил столб пепла, достигшего 4000 метров над уровнем моря", - сообщили в СМИ.

Указано, что столб пепла был серый. Извержение было зафиксировано на сейсмограмме с максимальной амплитудой 35 мм и длительностью примерно 10 минут. До сих пор статус предупреждения все еще находится на уровне II.

Также отмечается, что Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD) начало эвакуацию сотен жителей из района, который больше всего пострадал от извержения.

Напомним, на Суматре вулкан Синабунг выбросил столб дыма и пепла на высоту в 5 км.

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