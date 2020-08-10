На Суматрі вулкан Синабунг викинув стовп диму і попелу на висоту в 5 км
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вулкан Синабунг, що на індонезійському острові Суматра, вранці у понеділок викинув величезну хмару попелу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"У понеділок індонезійський вулкан викинув у небо гігантську хмару попелу заввишки у 5 км", - пишуть у виданні.
Так, місцева влада закликала жителів і туристів уникати перебування у радіусі 5 км від кратера і попередили про можливі потоки лави.
У той же час, за даними управління цивільної авіації, у регіоні і далі здійснюються авіаперельоти.
Відзначається, що це друге за останні дні виверження Синабунгу, який є одним з 120 активних вулканів в Індонезії.
Нагадаємо, що раніше вулкан в Японії викинув стовп диму і попелу на висоту 7 км.