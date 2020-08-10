На Суматре вулкан Синабунг выбросил столб дыма и пепла на высоту в 5 км
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Вулкан Синабунг, что на индонезийском острове Суматра, утром в понедельник выбросил огромное облако пепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"В понедельник индонезийский вулкан выбросил в небо гигантское облако пепла высотой в 5 км", - пишут в издании.
Так, местные власти призвали жителей и туристов избегать пребывания в радиусе 5 км от кратера и предупредили о возможных потоках лавы.
В то же время, по данным управления гражданской авиации, в регионе и дальше осуществляются авиаперелеты.
Отмечается, что это второе за последние дни извержение Синабунга, который является одним из 120 активных вулканов в Индонезии.
Напомним, что ранее вулкан в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 7 км.