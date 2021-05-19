Найкращий час: українець вийшов у фінал запливу ЧЄ з водних видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Представник України успішно подолав кваліфікаційний заплив на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
З результатом 14:52,07 хв Михайло Романчук виявився першим серед 24-х учасників.
Ще один українець Сергій Фролов завершив заплив за крок від заповітної вісімки (15:10,41).
Примітно, що фінал у даній дисципліні відбудеться 19 травня.
Доповнення
На останньому чемпіонаті Європи в Глазго Романчук став чемпіоном континенту в запливах на 400 і 800 м вільним стилем, а в запливі на 1500 м на 0,73 с поступився німцеві Флоріану Велброку.
Нагадаємо
Збірна України з артистичного плавання здобула третю золоту медаль на ЧЄ.