Найкращий час: українець вийшов у фінал запливу ЧЄ з водних видів спорту

Деталі

З результатом 14:52,07 хв Михайло Романчук виявився першим серед 24-х учасників.

Ще один українець Сергій Фролов завершив заплив за крок від заповітної вісімки (15:10,41).

Примітно, що фінал у даній дисципліні відбудеться 19 травня.

Доповнення

На останньому чемпіонаті Європи в Глазго Романчук став чемпіоном континенту в запливах на 400 і 800 м вільним стилем, а в запливі на 1500 м на 0,73 с поступився німцеві Флоріану Велброку.

Нагадаємо

Збірна України з артистичного плавання здобула третю золоту медаль на ЧЄ.