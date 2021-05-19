Лучшее время: украинец вышел в финал заплыва ЧЕ по водным видам спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Представитель Украины успешно преодолел квалификационный заплыв на чемпионате Европы по водным видам спорта, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
С результатом 14:52,07 мин Михаил Романчук оказался первым среди 24-х участников.
Еще один украинец Сергей Фролов завершил заплыв в шаге от заветной восьмерки (15:10,41).
Примечательно, что финал в данной дисциплине состоится 19 мая.
Дополнение
На последнем чемпионате Европы в Глазго Романчук стал чемпионом континента в заплывах на 400 и 800 м вольным стилем, а в заплыве на 1500 м на 0,73 с уступил немцу Флориану Велброку.
Напомним
Сборная Украины по артистического плавания получила третью золотую медаль на ЧЕ.