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Наєв заявив про плани щодо спрощення пропускного режиму на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Донбасі будуть прагнути спростити пропуск через лінію розмежування для українців. Про це заявив новопризначений командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю газеті "Факти", передає УНН.

Наєв заявив про плани щодо спрощення пропускного режиму на Донбасі

Коментуючи, що через лінію зіткнення везуть величезну кількість контрабанди, Наєв заявив, що "проблема, безумовно, є".

"Але я налаштований дуже рішуче. У моєму підпорядкуванні будуть представники Державної прикордонної служби, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції. Будемо тісно співпрацювати, щоб покласти край цій ганебній практиці. Всі, хто порушує закон, повинні бути притягнуті до відповідальності. Користуючись нагодою, закликаю повідомляти нам про кожний факт провезення контрабанди через пункти пропуску або лінію розмежування", - сказав він.

"Одночасно з цим скажу, що ми будемо прагнути до спрощення пропускного режиму. Цю умовну адміністративну лінію щодня перетинають десятки тисяч людей... Сподіваюся, що настане момент, коли пропускні пункти взагалі зникнуть з нашого ландшафту. Підкреслюю: кінцевою метою є повна реінтеграція Донбасу, яка не передбачає ніяких розділових ліній", - додав Наєв.

При цьому, відповідаючи на питання, чи можуть бойовики піти в наступ, адже експерти вважають, що в липні-серпні їм можуть наказати це, Наєв відповів: "Звичайно. Ми оцінюємо подібні ризики при плануванні операції Об'єднаних сил".

Як повідомляв УНН, голова Міноборони Полторак заявив, що в кінці квітня на Донбасі завершиться АТО і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

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