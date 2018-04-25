Наев заявил о планах по упрощению пропускного режима на Донбассе

Комментируя, что через линию соприкосновения везут огромное количество контрабанды, Наев заявил, что "проблема, безусловно, есть".

"Но я настроен очень решительно. В моем подчинении будут представители Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции. Будем тесно сотрудничать, чтобы положить конец этой порочной практике. Все, кто нарушает закон, должны быть привлечены к ответу. Пользуясь случаем, призываю сообщать нам о каждом факте провоза контрабанды через пункты пропуска или линию соприкосновения", - сказал он.

"Одновременно с этим скажу, что мы будем стремиться к упрощению пропускного режима. Эту условную административную линию ежедневно пересекают десятки тысяч человек... Надеюсь, что наступит момент, когда пропускные пункты вообще исчезнут с нашего ландшафта. Подчеркиваю: конечной целью является полная реинтеграция Донбасса, которая не предусматривает никаких разделительных линий", - добавил Наев.

При этом, отвечая на вопрос, могут ли боевики пойти в наступление, ведь эксперты считают, что в июле-августе им могут приказать это, Наев ответил: "Конечно. Мы оцениваем подобные риски при планировании операции Объединенных сил".

Как сообщал УНН, глава Минобороны Полторак заявил, что в конце апреля на Донбассе завершится АТО и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.