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Наев заявил о планах по упрощению пропускного режима на Донбассе

Киев • УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Донбассе будут стремиться упростить пропуск через линию разграничения для украинцев. Об этом заявил новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете "Факты", передает УНН.

Наев заявил о планах по упрощению пропускного режима на Донбассе

Комментируя, что через линию соприкосновения везут огромное количество контрабанды, Наев заявил, что "проблема, безусловно, есть".

"Но я настроен очень решительно. В моем подчинении будут представители Государственной пограничной службы, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции. Будем тесно сотрудничать, чтобы положить конец этой порочной практике. Все, кто нарушает закон, должны быть привлечены к ответу. Пользуясь случаем, призываю сообщать нам о каждом факте провоза контрабанды через пункты пропуска или линию соприкосновения", - сказал он.

"Одновременно с этим скажу, что мы будем стремиться к упрощению пропускного режима. Эту условную административную линию ежедневно пересекают десятки тысяч человек... Надеюсь, что наступит момент, когда пропускные пункты вообще исчезнут с нашего ландшафта. Подчеркиваю: конечной целью является полная реинтеграция Донбасса, которая не предусматривает никаких разделительных линий", - добавил Наев.

При этом, отвечая на вопрос, могут ли боевики пойти в наступление, ведь эксперты считают, что в июле-августе им могут приказать это, Наев ответил: "Конечно. Мы оцениваем подобные риски при планировании операции Объединенных сил".

Как сообщал УНН, глава Минобороны Полторак заявил, что в конце апреля на Донбассе завершится АТО и начнется новый формат под руководством Объединенных сил.

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