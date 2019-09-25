Найбільший столичний забудовник через суд намагається відбити рейдерську атаку

Ось вже два роки компанія "Київміськбуд" судиться з акціонерним товариством "Київоргбуд". А саме намагається відстояти свої майже 37% акцій у його статутному фонді. По суті, це блокуючий пакет акцій, який дозволяє контролювати активи.

Попри це, як твердять у "Київміськбуді", в обхід головного акціонера "Київоргбуд" вирішив збільшити статутний капітал. Мовляв, про це було домовлено з іншими власниками цінних паперів. Однак, представників Київміськбуду на загальні збори чомусь не допустили. Крім того, збори нібито проводилися у складських приміщеннях, без жодного означення, у якому саме.

"Це очевидно, що все було проведено так, щоб не допустити крупного блокуючого акціонера для того, щоб він не заблокував вкрай невигідне для нього рішення. Для того, щоб підтримати наші акції, процент наших акцій, ми повинні були внести більше ніж 800 мільйонів гривень - сума дуже велика", - прокоментував директор департаменту з управління майном ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Юрій Катриченко.

Разом з представниками "Київміськбуду" представники Комісії з цінних паперів встановили, що не можливо виявити місце проведення зборів акціонерів.

Представники Комісії з цінних паперів склали акт, в якому зазначили, що збори акціонерів "Київоргбуд" у визначений час та місці не проводились. Із цими доказами "Київміськбуд" і звернувся до суду. Попри те, що перша інстанція головних акціонерів підтримала, в апеляційному суді розгляд справи досі затягується. Паралельно Київський адмінсуд розглядає ще одну справу. За позовом одного з акціонерів "Київоргбуду", щодо визнання дій представників Національної комісії з цінних паперів щодо складання протоколу нагляду за загальними зборами незаконними. Не зважаючи на відеодокази та висновок Національної комісії з цінних паперів, суд постановив, що збори таки відбувалися.

Юристи запевняють: подібних судових процесів у їхній практиці нині чимало.

"Що стосується рейдерських захоплень, то вони у більшості випадків стосуються саме з незаконним переоформленням або корпоративних прав, або майна. Не зрозуміло, яким чином, де, нікого не повідомляючи, не вносячи в реєстри, швидко їх проводять, потім йдуть швидко домовляються, вносять дані в реєстр, або збільшують статутний капітал, або приймають рішення про вихід із товариства, чи за копійки продають, або міняють на якісь інші корпоративні права і таким чином виводять непотрібних осіб, які заважають їм щось робити", - розповів юрист Ростислав Кравець.

У "Київміськбуді" нагадують, що власником 80% акцій "Київміськбуду" є територіальна громада Києва, а тому збитків передусім зазнають жителі столиці. Тож, закликають правоохоронні органи якнайшвидше розібратись у ситуації. Чергове судове засідання відбувається сьогодні, 25 вересня. У компанії сподіваються, що суд врахує всі наявні докази та винесе справедливе рішення.