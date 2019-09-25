Крупнейший столичный застройщик через суд пытается отбить рейдерскую атаку

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат столичной общине, в суде отстаивает свое право собственности на пакет акций в компании "Киеворгстрой", пишет УНН.

Вот уже два года компания "Киевгорстрой" судится с акционерным обществом "Киеворгстрой". А именно пытается отстоять свои почти 37% акций в его уставном фонде. По сути, это блокирующий пакет акций, который позволяет контролировать активы.

Несмотря на это, как утверждают в "Киевгорстрое", в обход главного акционера "Киеворгстрой" решил увеличить уставный капитал. Мол, об этом было договорено с другими владельцами ценных бумаг. Однако, представителей Киевгорстроя на общее собрание почему-то не допустили. Кроме того, собрание якобы проводились в складских помещениях, без всякого определения, в каком именно.

"Это очевидно, что все было проведено так, чтобы не допустить крупного блокирующего акционера для того, чтобы он не заблокировал крайне невыгодное для него решение. Для того, чтобы поддержать наши акции, процент наших акций, мы должны были внести более 800 миллионов гривен - сумма очень большая", - прокомментировал директор департамента по управлению имуществом ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Юрий Катриченко.

Вместе с представителями "Киевгорстроя" представители Комиссии по ценным бумагам установили, что невозможно обнаружить место проведения собрания акционеров.

Представители Комиссии по ценным бумагам составили акт, в котором указали, что собрание акционеров "Киеворгстрой" в определенное время и месте не проводились. С этими доказательствами "Киевгорстрой" и обратился в суд. Несмотря на то, что первая инстанция главных акционеров поддержала, в апелляционном суде рассмотрение дела до сих пор затягивается. Параллельно Киевский админсуд рассматривает еще одно дело. По иску одного из акционеров "Киеворгстроя", по признанию действий представителей Национальной комиссии по ценным бумагам относительно составления протокола надзора за общим собранием незаконными. Несмотря на видеодоказательства и вывод Национальной комиссии по ценным бумагам, суд постановил, что собрание таки происходило.

Юристы уверяют: подобных судебных процессов в их практике сейчас немало.

"Что касается рейдерских захватов, то они в большинстве случаев касаются именно с незаконным переоформлением или корпоративных прав, или имущества. Непонятно, каким образом, где, никого не сообщая, не внося в реестры, быстро их проводят, затем идут быстро договариваются, вносят данные в реестр, или увеличивают уставный капитал, или принимают решение о выходе из общества, или за копейки продают, или меняют на какие-то другие корпоративные права и таким образом выводят ненужных лиц, которые мешают им что-то делать", - рассказал юрист Ростислав Кравец.

В "Киевгорстрое" напоминают, что владельцем 80% акций "Киевгорстроя" является территориальная община Киева, а потому убытки прежде всего понесут жители столицы. Поэтому, призывают правоохранительные органы как можно быстрее разобраться в ситуации. Очередное судебное заседание проходит сегодня, 25 сентября. В компании надеются, что суд учтет все имеющиеся доказательства и вынесет справедливое решение.

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