Найбільший прогрес року: гравець "Атлетіко" подорожчав майже на 100 млн. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Авторитетний сайт футбольної статистики "transfermarkt" склав рейтинг гравців, які в 2019 році продемонстрували найбільший зріст у трансферній вартості, передає УНН з посиланням на сайт видання.
Лідером списку став 20-річний нападник мадридського “Атлетіко” Жоао Фелікс. Наразі його ціна складає 100 млн. євро, що на 88 більше у порівнянні з початком року.
Молодий виконавець починав цей рік гравцем “Бенфіки”, а вже в липні став найдорожчим трансфером в історії мадридського “Атлетіко” — 126 млн. євро.
За Феліксом розмістився Садіо Мане (+75 млн. євро) — 150 млн., а також Александер-Арнольд (+65 млн. євро) — 110.
Примітно, що найвищим у трансферному рейтингу серед українців став Олександр Зінченко — 148 місце. Він подорожчав на 15 млн. євро і став коштувати 30 млн. євро.
Зауважимо, що Фелікс цього сезону провів 18 матчів за іспанський клуб, відзначився 4 голами і 1 асистом.