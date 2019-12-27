Наибольший прогресс года: игрок "Атлетико" подорожал почти на 100 млн. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Авторитетный сайт футбольной статистики “transfermarkt” составил рейтинг игроков, которые в 2019 году продемонстрировали самый большой рост в трансферной стоимости, передает УНН со ссылкой на сайт издания.
Лидером списка стал 20-летний нападающий мадридского “Атлетико” Жоао Феликс. Сейчас его цена составляет 100 млн. евро, что на 88 больше по сравнению с началом года.
Молодой исполнитель начинал этот год игроком “Бенфики”, а уже в июле стал самым дорогим трансфером в истории мадридского “Атлетико” — 126 млн. евро.
После Феликса разместился Садио Мане (+75 млн. евро) — 150 млн., а также Александр-Арнольд (+65 млн. евро) — 110.
Примечательно, что самым высоким в трансферном рейтинге среди украинцев стал Александр Зинченко — 148 место. Он подорожал на 15 млн. евро и стал стоить 30 млн. евро.
Заметим, что Феликс в этом сезоне провел 18 матчей за испанский клуб, отметился 4 голами и 1 ассистом.