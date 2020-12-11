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"Найалкогольніша" кінопрем’єра тижня розповідає, що людині для щастя не вистачає пів проміле в крові

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Головною кінопрем’єрою останнього тижня стала данська кінострічка “Ще по одній”. Враховуючи заплановані “зимові канікули”, УНН радить подивитись дотепну та місцями драматичну стрічку в кінотеатрі до початку нового локдауну.

Прем’єра данської картини повинна була відбутися на скасованому через коронакризу Каннському кінофестивалі. Зараз фільм вже вийшов на широкі українські екрани.

За сюжетом чотири головні герої, близькі друзі, працюють вчителями у середній школі. Одного разу в барі вони жваво обговорюють теорію данського філософа, згідно з якою все життя людині для щастя не вистачає 0,5 проміле алкоголю в крові. Саме такий “градус” допомагає підтримати гарний настрій, працездатність і комунікативні навички на високому рівні. Тож четверо друзів без вагань розпочинають науковий експеримент, щоб перевірити теорію на практиці.

Через те, що п’ють вони виключно в інтересах науки, то постійно носять з тобою алкотестери, щоб підтримувати належний рівень алкоголю в крові. Ефект експерименту дивовижний: вчителям навіть вдається зацікавити історією та народними піснями підлітків-старшокласників.

Але, як завжди трапляється з будь-якою суперсилою, герої вирішують збільшити дозу, щоб досягти “просвітління розуму й духу”. Чим це закінчиться — можна дізнатися, переглянувши кінострічку.

Нагадаємо, що для тих, хто вирішить залишитись на вихідних вдома, алкогольні експерти PRIME підготували три правила для ідеальної піжамної вечірки.

Раніше фахівці алкогольного ринку розкрили секрет популярності української горілки в усьому світі.

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