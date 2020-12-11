"Самая алкогольная" кинопремьера недели рассказывает, что человеку для счастья не хватает пол промилле в крови
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Главной кинопремьерой последней недели стала датская кинолента “Еще по одной”. Учитывая запланированные “зимние каникулы”, УНН советует посмотреть остроумную и местами драматическую ленту в кинотеатре до начала нового локдауна.
Премьера датской картины должна была состояться на отмененному из-за коронакризиса Каннском кинофестивале. Сейчас фильм уже вышел на широкие украинские экраны.
По сюжету четыре главные герои, близкие друзья, работают учителями в средней школе. Однажды в баре они живо обсуждают теорию датского философа, согласно которой всю жизнь человеку для счастья не хватает 0,5 промилле алкоголя в крови. Именно такой “градус” помогает поддержать хорошее настроение, работоспособность и коммуникативные навыки на высоком уровне. Поэтому четверо друзей без колебаний начинают научный эксперимент, чтобы проверить теорию на практике.
Так что пьют они исключительно в интересах науки, то постоянно носят с тобой алкотестеры, чтобы поддерживать надлежащий уровень алкоголя в крови. Эффект эксперимента удивительный: учителям даже удается заинтересовать историей и народными песнями подростков-старшеклассников.
Но, как всегда случается с любой суперсилой, герои решают увеличить дозу, чтобы достичь “просветления ума и духа”. Чем это закончится — можно узнать, просмотрев киноленту.
Напомним, что для тех, кто решит остаться на выходных дома, алкогольные эксперты PRIME подготовили три правила для идеальной пижамной вечеринки.
Ранее специалисты алкогольного рынка раскрыли секрет популярности украинской водки во всем мире.