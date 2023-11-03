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"Навряд це вже буде повноцінний виконувач бойових завдань" - Гуменюк прокоментувала розбирання корабля рф "Мінськ"

Київ • УНН

 • 206590 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк прокоментувала в ефірі телемарафону появу інформації, що росіяни розбирають корабель "Мінськ", пише УНН.

"Навряд це вже буде повноцінний виконувач бойових завдань" - Гуменюк прокоментувала розбирання корабля рф "Мінськ"

Цитата

На запитання, чи не несе тепер великий десантний корабель "Мінськ" загрози, Наталя Гуменюк відповіла: «Поки що ми не можемо це констатувати, що абсолютно ні, тому що все ж таки з деталей можна десь, щось зібрати, але навряд це вже буде повноцінний виконувач бойових завдань».

Деталі

У соціальній мережі Х ексфахівець із відкритих розвідувальних даних MT Anderson оприлюднив супутникові знімкі, де видно, що надбудова корабля демонтована до рівня головної палуби. "Розібраний Мінськ вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Ростов-на-Дону поки що перебуває в сухому доці", - написав аналітик. 

Нагадаємо

У ГУР у вересні підтвердили пошкодження російського корабля і підводного човна у Севастополі. Тоді йшлося про російський великий десантний корабель «Мінск» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

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