"Вряд ли это уже будет полноценный исполнитель боевых задач" - Гуменюк прокомментировала разборку корабля рф "Минск"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала в эфире телемарафона появление информации, что россияне разбирают корабль "Минск", пишет УНН.
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На вопрос, не несет ли теперь большой десантный корабль "Минск" угрозы, Наталья Гуменюк ответила: «Пока что мы не можем это констатировать, что абсолютно нет, потому что все же из деталей можно где-то, что-то собрать, но вряд ли это уже будет полноценный исполнитель боевых задач».
Детали
В социальной сети Х экс-специалист по открытым разведывательным данным MT Anderson обнародовал спутниковые снимки, где видно, что надстройка корабля демонтирована до уровня главной палубы. "Разобранный Минск вышел из сухого дока и пришвартовался к северу от него. Ростов-на-Дону пока находится в сухом доке", - написал аналитик.
Напомним
В ГУР в сентябре подтвердили повреждение российского корабля и подводной лодки в Севастополе. Тогда речь шла о российском большом десантном корабле «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону».
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