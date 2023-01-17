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"Навіщо ви це робите Сербії?": Вучич прокоментував ймовірну присутність пвк "вагнера" в країні

Київ • УНН

 • 468798 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич, коментуючи інформацію про ймовірну присутність російської пвк "вагнера" в країні, заявив, що це є "умисною брехнею". Він також звернувся до своїх "російських друзів" з питанням, навіщо вони це роблять, пише УНН з посиланням на RTV BN.

"Навіщо ви це робите Сербії?": Вучич прокоментував ймовірну присутність пвк "вагнера" в країні

Цитата

"Ми прийняли кожного з росії, тому що російська мова тут як рідна, тому що ми єдині. Ми країна, яка не вводила санкцій (проти рф - ред.). Навіщо ви це робите Сербії? І чому ви телефонуєте будь-кому з Сербії з "вагнера", коли знаєте, що це суперечить нашим правилам", - сказав він.

Президент краъни також звернувся до тих, хто їде воювати проти України: "Що ви збираєтеся робити? Невже ми мало втратили людей у всіх війнах? Врятуймо наш народ і нашу країну".

Деталі

Як повідомляє видання "Радіо Свобода", у соцмережі "ВКонтакте" в середині січня цього року були опубліковані фотографії, на яких нібито зображені сербські бійці, які прибули в Запорізьку область. Ймовірно, вони прибули з Белграда попри заборону влади Сербії брати участь у російсько-українській війні.

Також зазначено, що вони входять до складу російського батальйону Павла Судоплатова. 

У понеділок, 16 січня, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що не чув про оголошення пвк "вагнера" про набір добровольців, і додав, що Сербія карає всіх, хто бере участь у бойових діях за кордоном.

"Я не знаю, про що йдеться, але є чіткі закони, які визначають, що Сербія не дозволяє брати участь і карає всіх, хто бере участь у бойових діях за межами території Сербії", - сказав він, додавши, що це стосується всіх сторін, "незалежно від того, говорять про росію, Україну чи Ісламську державу".

Нагадаємо

Американські високопосадовці все більше відстежують пересування пвк "вагнера" за межами України, оскільки москва продовжує використовувати цю організацію для запуску операцій впливу в Африці та Європі.

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