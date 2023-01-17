"Зачем вы это делаете Сербии?": Вучич прокомментировал вероятное присутствие чвк "вагнера" в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Сербии Александар Вучич, комментируя информацию о вероятном присутствии российского чвк "вагнера" в стране, заявил, что это "преднамеренная ложь". Он также обратился к своим "российским друзьям" с вопросом, зачем они это делают, пишет УНН со ссылкой на RTV BN.
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"Мы приняли каждого из россии, потому что русский язык здесь как родной, потому что мы едины. Мы страна, которая не вводила санкций (против рф - ред.). Зачем вы это делаете Сербии? И почему вы звоните по телефону кому-то из Сербии из "вагнера", когда знаете, что это противоречит нашим правилам", - сказал он.
Президент страны также обратился к тем, кто едет воевать против Украины: "Что вы собираетесь делать? Неужели мы мало потеряли людей во всех войнах? Давайте спасем наш народ и нашу страну".
Детали
Как сообщает издание "Радио Свобода", в соцсети "ВКонтакте" в середине января этого года были опубликованы фотографии, на которых якобы изображены сербские бойцы, прибывшие в Запорожскую область. Вероятно, они прибыли из Белграда, несмотря на запрет властей Сербии участвовать в российско-украинской войне.
Также отмечено, что они входят в состав российского батальона Павла Судоплатова.
В понедельник, 16 января, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 16 января заявил, что не слышал об объявлении чвк "вагнера" о наборе добровольцев, и добавил, что Сербия наказывает всех, кто участвует в боевых действиях за границей.
"Я не знаю, о чем идет речь, но есть четкие законы, которые определяют, что Сербия не позволяет участвовать и наказывает всех, кто участвует в боевых действиях за пределами территории Сербии", - сказал он, добавив, что это касается всех сторон, "независимо от того, говорят о россии, Украине или Исламском государстве".
Напомним
Американские чиновники все больше отслеживают передвижение ПВК "Вагнера" за пределами Украины, поскольку москва продолжает использовать эту организацию для запуска операций влияния в Африке и Европе.