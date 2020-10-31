Навальний звернувся в ЄСПЛ після відмови влади РФ порушити кримінальну справу про його отруєння

“До 2 листопада ми доповнюємо формуляр заяви з урахуванням відмов у порушенні кримінальної справи в Росії і відсутності будь-якого розслідування. Є факт отруєння і застосування сильного хімічного забороненої речовини, але в нашій країні щось робити з цього приводу не збираються”, — заявила вона.

За словами Михайлової, в своєму позові Навальний поскаржився на порушення російською владою статті 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (право на життя).

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Раніше директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов повідомив в Twitter про рішення Кіровського районного суду Томська визнати законною відмову в порушенні кримінальної справи про отруєння Навального і відмовити в задоволенні вимоги Навального повернути його речі, вилучені перед його відправкою в Берлін.

Порушити кримінальну справу про замах на вбивство і посяганні на життя громадського діяча вимагали юристи ФБК. Однак Західно-Сибірське слідче управління на транспорті відмовило в порушенні кримінальної справи про отруєння політика. Дослідчої перевіркою займалося управління на транспорті МВС Росії по Сибірському федеральному округу.

Раніше стало відомо, що Навальний планує повернутися до Росії, попри перешкоджання Кремля.