Навальный обратился в ЕСПЧ после отказа властей РФ возбудить уголовное дело о его отравлении
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после отказа властей РФ возбудить уголовное дело о его отравлении. Страсбургский суд предоставил иску Навального приоритетный статус, сообщила в пятницу, 30 октября, адвокат Ольга Михайлова изданию "МБХ Медиа", передает УНН.
“До 2 ноября мы дополняем форму заявления с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-то делать по этому поводу не собираются”, — заявила она.
По словам Михайловой, в своем иске Навальный пожаловался на нарушение российскими властями статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь).
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Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter о решении Кировского районного суда Томска признать законным отказ в возбуждении уголовного дела об отравлении Навального и отказать в удовлетворении требования Навального вернуть его вещи, изъятые перед его отправкой в Берлин.
Возбудить уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля требовали юристы ФБК. Однако Западно-Сибирское следственное управление на транспорте отказало в возбуждении уголовного дела об отравлении политика. Доследственной проверкой занималось управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Ранее стало известно, что Навальный планирует вернуться в Россию, несмотря на препятствия Кремля.