Науковці назвали помаранчевих карликів ідеальними кандидатами для пошуку інопланетного життя

Нове масштабне дослідження зоряного сусідства Землі показало, що пошук "Землі 2.0" навколо зірок, подібних до нашого Сонця, може бути не найефективнішою стратегією. Астрономи виявили, що найбільш сприятливі умови для розвитку та тривалого існування складних форм життя забезпечують помаранчеві карлики класу K, які є значно стабільнішими та довговічнішими за сонячні аналоги. Про це йдеться у публікації ZME Science, пише УНН.

Деталі

Себастьян Карраско–Гаксіола з Університету штату Джорджія представив результати спектроскопічного аналізу понад 2100 зірок-карликів класу K у межах 130 світлових років від нашої планети.

"Око Бога" у вогні: телескоп Вебба розкрив таємницю передсмертного подиху зірки

Згідно з отриманими даними, ці помаранчеві зірки поєднують у собі найкращі характеристики: вони не такі агресивні, як поширені червоні карлики, що постійно випалюють атмосфери своїх планет спалахами, і водночас мають набагато довший життєвий цикл, ніж жовті зірки на кшталт нашого Сонця.

Дар часу: еволюція завдовжки в десятки мільярдів років

Одним із головних аргументів на користь помаранчевих карликів є їхня надзвичайна тривалість життя. Якщо Сонце вичерпає своє паливо приблизно за 10 мільярдів років, то зірки класу K залишаються стабільними від 17 до 70 мільярдів років.

Астронавтка NASA, яка є рекордсменкою серед жінок, Суні Вільямс виходить на пенсію після завершення дев’ятимісячної місії

Це дає потенційному життю на їхніх планетах величезний часовий запас для еволюційних експериментів – у кілька разів більше, ніж було у Землі для створення людської цивілізації.

Нові орієнтири для майбутніх космічних місій

Висновок дослідників однозначний: помаранчеві карлики – це "найкраща космічна нерухомість" для пошуку позаземного розуму. Вони випромінюють значно менше шкідливого ультрафіолету, ніж червоні карлики, і створюють стаціонарні умови для біосфери протягом цілих епох. Тепер астрономи планують зосередити увагу майбутніх телескопів саме на планетарних системах "K-зірок", вважаючи їх головним місцем проживання потенційних давніх цивілізацій у нашому галактичному районі.

Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі