Науковці назвали помаранчевих карликів ідеальними кандидатами для пошуку інопланетного життя

Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 12291 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 24911 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 22077 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 20842 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 18098 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17914 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 34625 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 16026 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16483 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 17011 перегляди
Кривий Ріг під найдовшою з початку війни атакою: над містом "шахеди"
22 січня, 17:33 • 3246 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 8254 перегляди
У кремлі розпочалася зустріч представників США з путіним щодо війни в Україні
22 січня, 20:39 • 3714 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України
21:21 • 7172 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 17016 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43 • 22015 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:29 • 34624 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
22 січня, 10:28 • 27210 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:44 • 81079 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 8256 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
21 січня, 23:40 • 27841 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19 • 24383 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею
21 січня, 15:49 • 31163 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій
21 січня, 12:13 • 68099 перегляди
Науковці назвали помаранчевих карликів ідеальними кандидатами для пошуку інопланетного життя

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Нове дослідження показало, що помаранчеві карлики класу K забезпечують найкращі умови для розвитку життя. Ці зірки стабільніші та довговічніші за сонячні аналоги, що дає більше часу для еволюції.

Науковці назвали помаранчевих карликів ідеальними кандидатами для пошуку інопланетного життя

Нове масштабне дослідження зоряного сусідства Землі показало, що пошук "Землі 2.0" навколо зірок, подібних до нашого Сонця, може бути не найефективнішою стратегією. Астрономи виявили, що найбільш сприятливі умови для розвитку та тривалого існування складних форм життя забезпечують помаранчеві карлики класу K, які є значно стабільнішими та довговічнішими за сонячні аналоги. Про це йдеться у публікації ZME Science, пише УНН.

Деталі

Себастьян Карраско–Гаксіола з Університету штату Джорджія представив результати спектроскопічного аналізу понад 2100 зірок-карликів класу K у межах 130 світлових років від нашої планети.

"Око Бога" у вогні: телескоп Вебба розкрив таємницю передсмертного подиху зірки22.01.26, 06:19 • 3594 перегляди

Згідно з отриманими даними, ці помаранчеві зірки поєднують у собі найкращі характеристики: вони не такі агресивні, як поширені червоні карлики, що постійно випалюють атмосфери своїх планет спалахами, і водночас мають набагато довший життєвий цикл, ніж жовті зірки на кшталт нашого Сонця.

Дар часу: еволюція завдовжки в десятки мільярдів років

Одним із головних аргументів на користь помаранчевих карликів є їхня надзвичайна тривалість життя. Якщо Сонце вичерпає своє паливо приблизно за 10 мільярдів років, то зірки класу K залишаються стабільними від 17 до 70 мільярдів років.

Астронавтка NASA, яка є рекордсменкою серед жінок, Суні Вільямс виходить на пенсію після завершення дев’ятимісячної місії22.01.26, 04:31 • 3420 переглядiв

Це дає потенційному життю на їхніх планетах величезний часовий запас для еволюційних експериментів – у кілька разів більше, ніж було у Землі для створення людської цивілізації.

Нові орієнтири для майбутніх космічних місій

Висновок дослідників однозначний: помаранчеві карлики – це "найкраща космічна нерухомість" для пошуку позаземного розуму. Вони випромінюють значно менше шкідливого ультрафіолету, ніж червоні карлики, і створюють стаціонарні умови для біосфери протягом цілих епох. Тепер астрономи планують зосередити увагу майбутніх телескопів саме на планетарних системах "K-зірок", вважаючи їх головним місцем проживання потенційних давніх цивілізацій у нашому галактичному районі. 

Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі18.01.26, 03:10 • 4861 перегляд

Степан Гафтко

