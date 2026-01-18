$43.180.08
Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Астрономи знайшли хмару іонізованих атомів заліза у туманності Кільце, що може бути залишками зруйнованої планети. Це відкриття дає уявлення про майбутню долю Землі після смерті Сонця.

Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі

Астрономи з Кардіффського університету та Університетського коледжу Лондона виявили унікальну структуру всередині знаменитої туманності Кільце. За допомогою нового потужного телескопа Weave вчені зафіксували величезну хмару іонізованих атомів заліза, що має форму стрижня. Довжина цієї структури у 500 разів перевищує ширину орбіти Плутона. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Туманність Кільце, розташована на відстані 2283 світлових років від нас, утворилася після смерті зірки, схожої на Сонце. Головна теорія дослідників полягає в тому, що знайдений "залізний прут" може бути залишками кам'янистої планети. Якщо ця планета була зруйнована під час розширення зірки, це дає пряме уявлення про майбутнє Землі. Через кілька мільярдів років наше Сонце також скине зовнішні шари, поглинаючи сусідні планети.

Коли ми обробили дані, стала очевидною раніше невідома "смуга" з іонізованих атомів заліза посеред знайомого кільця. Це відкриття дозволяє спостерігати за туманністю абсолютно по-новому

– зазначив провідний автор дослідження доктор Роджер Вессон.

Плани на майбутнє

Співавторка дослідження, професорка Джанет Дрю, наголосила на необхідності подальших спостережень. Вчені хочуть перевірити, чи існують поруч із залізом інші хімічні елементи, щоб точно визначити походження об'єкта. Протягом наступних п'яти років проєкт Weave досліджуватиме тисячі подібних об'єктів – від білих карликів до далеких галактик.

Астрономи сподіваються знайти аналогічні "залізні бари" в інших туманностях, щоб остаточно підтвердити, чи є це явище типовим фіналом для планетних систем, схожих на нашу. 

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології