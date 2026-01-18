Загадочный "железный прут" в космосе: ученые нашли подсказку о будущем Земли

Астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили уникальную структуру внутри знаменитой туманности Кольцо. С помощью нового мощного телескопа Weave ученые зафиксировали огромное облако ионизированных атомов железа, имеющее форму стержня. Длина этой структуры в 500 раз превышает ширину орбиты Плутона. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Туманность Кольцо, расположенная на расстоянии 2283 световых лет от нас, образовалась после смерти звезды, похожей на Солнце. Главная теория исследователей заключается в том, что найденный "железный прут" может быть остатками каменистой планеты. Если эта планета была разрушена во время расширения звезды, это дает прямое представление о будущем Земли. Через несколько миллиардов лет наше Солнце также сбросит внешние слои, поглощая соседние планеты.

Когда мы обработали данные, стала очевидной ранее неизвестная "полоса" из ионизированных атомов железа посреди знакомого кольца. Это открытие позволяет наблюдать за туманностью совершенно по-новому – отметил ведущий автор исследования доктор Роджер Вессон.

Планы на будущее

Соавтор исследования, профессор Джанет Дрю, подчеркнула необходимость дальнейших наблюдений. Ученые хотят проверить, существуют ли рядом с железом другие химические элементы, чтобы точно определить происхождение объекта. В течение следующих пяти лет проект Weave будет исследовать тысячи подобных объектов – от белых карликов до далеких галактик.

Астрономы надеются найти аналогичные "железные бары" в других туманностях, чтобы окончательно подтвердить, является ли это явление типичным финалом для планетных систем, похожих на нашу.

