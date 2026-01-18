Загадочный "железный прут" в космосе: ученые нашли подсказку о будущем Земли

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 13964 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 24224 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 21838 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 33308 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 43327 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37117 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54084 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28940 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44397 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36329 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 5526 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 9366 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 6184 просмотра
Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17 января, 17:03 • 4596 просмотра
Сибига призвал МАГАТЭ и мир заставить россию отказаться от планов атаковать АЭС17 января, 17:44 • 4300 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22463 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54084 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30890 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62542 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92611 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Хавьер Милей
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Египет
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20149 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17991 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16249 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15775 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27345 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Spotify

Загадочный "железный прут" в космосе: ученые нашли подсказку о будущем Земли

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Астрономы обнаружили облако ионизированных атомов железа в туманности Кольцо, что может быть остатками разрушенной планеты. Это открытие дает представление о будущей судьбе Земли после смерти Солнца.

Загадочный "железный прут" в космосе: ученые нашли подсказку о будущем Земли

Астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили уникальную структуру внутри знаменитой туманности Кольцо. С помощью нового мощного телескопа Weave ученые зафиксировали огромное облако ионизированных атомов железа, имеющее форму стержня. Длина этой структуры в 500 раз превышает ширину орбиты Плутона. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Туманность Кольцо, расположенная на расстоянии 2283 световых лет от нас, образовалась после смерти звезды, похожей на Солнце. Главная теория исследователей заключается в том, что найденный "железный прут" может быть остатками каменистой планеты. Если эта планета была разрушена во время расширения звезды, это дает прямое представление о будущем Земли. Через несколько миллиардов лет наше Солнце также сбросит внешние слои, поглощая соседние планеты.

НАСА планирует создать ядерный реактор на Луне к 2030 году15.01.26, 02:15 • 5183 просмотра

Когда мы обработали данные, стала очевидной ранее неизвестная "полоса" из ионизированных атомов железа посреди знакомого кольца. Это открытие позволяет наблюдать за туманностью совершенно по-новому

– отметил ведущий автор исследования доктор Роджер Вессон.

Планы на будущее

Соавтор исследования, профессор Джанет Дрю, подчеркнула необходимость дальнейших наблюдений. Ученые хотят проверить, существуют ли рядом с железом другие химические элементы, чтобы точно определить происхождение объекта. В течение следующих пяти лет проект Weave будет исследовать тысячи подобных объектов – от белых карликов до далеких галактик.

Астрономы надеются найти аналогичные "железные бары" в других туманностях, чтобы окончательно подтвердить, является ли это явление типичным финалом для планетных систем, похожих на нашу. 

Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю раньше запланированного15.01.26, 12:59 • 3832 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии