"Око Бога" у вогні: телескоп Вебба розкрив таємницю передсмертного подиху зірки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
21 січня, 22:20 • 4878 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 13455 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 19581 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 30860 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 21524 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 34349 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36606 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21039 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21898 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39784 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника21 січня, 18:56 • 5646 перегляди
Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення21 січня, 19:30 • 3716 перегляди
Голова краснодарського краю рф повідомив про масовану атаку, жертви та пожежу21 січня, 19:47 • 2844 перегляди
Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21 січня, 20:02 • 3610 перегляди
"Пройшов конкурсний відбір": адвокат Шевчук пояснив, як потрапив до комісії з обрання заступника керівника САП21 січня, 20:27 • 3082 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 30862 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 34350 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 32071 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36606 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 52315 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Ілон Маск
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Італія
Давос
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 1862 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 7046 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 9094 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 32071 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 29347 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)

"Око Бога" у вогні: телескоп Вебба розкрив таємницю передсмертного подиху зірки

Київ • УНН

 • 372 перегляди

За допомогою телескопа Вебба науковцям вдалося зафіксувати унікальне явище у туманності Хелікс.

"Око Бога" у вогні: телескоп Вебба розкрив таємницю передсмертного подиху зірки

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба представив приголомшливі кадри туманності Хелікс, яку через її специфічну форму часто називають "Оком Саурона" або "Оком Бога". Розташована за 655 світлових років від нашої планети, ця гігантська структура є наслідком загибелі зірки, яка колись була схожа на наше Сонце. Нові знімки дозволяють зазирнути в саме серце космічної катастрофи з деталізацією, що раніше була недоступною людству. Про це повідомляє ArsTechnica, пише УНН.

Деталі

Центральною частиною туманності є білий карлик – розжарений "труп" зірки, чиє ультрафіолетове випромінювання підпалює навколишній газ. На зображеннях Вебба чітко видно розподіл температур та хімічних елементів:

  • Блакитне сяйво: найгарячіші ділянки іонізованого газу безпосередньо біля ядра.
    • Золоті та жовті нитки: зони молекулярного водню, де матерія починає охолоджуватися.
      • Червоні краї: найхолодніші хмари пилу, що розлітаються в порожнечу.

        Не в зорях, чи галактиках: вчені виявили, де знаходиться більшість звичайної матерії Всесвіту27.12.25, 18:08 • 5180 переглядiв

        Космічна переробка матерії

        Ці кольори – не просто візуальний ефект, а дорожня карта перетворення мертвої зірки на будівельний матеріал для майбутніх планет. Вебб зафіксував захисні "кишені" в пилових хмарах, де вже починають формуватися складні молекули. Вчені переконані: те, що ми бачимо як "останній подих" однієї системи, насправді є початком зародження нових зоряних світів у далекому майбутньому. 

        Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі18.01.26, 03:10 • 4819 переглядiв

        Степан Гафтко

        Новини СвітуТехнології
        Техніка
        Джеймс Вебб (телескоп)