"Око Бога" у вогні: телескоп Вебба розкрив таємницю передсмертного подиху зірки

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба представив приголомшливі кадри туманності Хелікс, яку через її специфічну форму часто називають "Оком Саурона" або "Оком Бога". Розташована за 655 світлових років від нашої планети, ця гігантська структура є наслідком загибелі зірки, яка колись була схожа на наше Сонце. Нові знімки дозволяють зазирнути в саме серце космічної катастрофи з деталізацією, що раніше була недоступною людству. Про це повідомляє ArsTechnica, пише УНН.

Деталі

Центральною частиною туманності є білий карлик – розжарений "труп" зірки, чиє ультрафіолетове випромінювання підпалює навколишній газ. На зображеннях Вебба чітко видно розподіл температур та хімічних елементів:

Блакитне сяйво: найгарячіші ділянки іонізованого газу безпосередньо біля ядра.

Золоті та жовті нитки: зони молекулярного водню, де матерія починає охолоджуватися.

Червоні краї: найхолодніші хмари пилу, що розлітаються в порожнечу.

Не в зорях, чи галактиках: вчені виявили, де знаходиться більшість звичайної матерії Всесвіту

Космічна переробка матерії

Ці кольори – не просто візуальний ефект, а дорожня карта перетворення мертвої зірки на будівельний матеріал для майбутніх планет. Вебб зафіксував захисні "кишені" в пилових хмарах, де вже починають формуватися складні молекули. Вчені переконані: те, що ми бачимо як "останній подих" однієї системи, насправді є початком зародження нових зоряних світів у далекому майбутньому.

Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі