"Око Бога" в огне: телескоп Уэбба раскрыл тайну предсмертного вздоха звезды

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба представил потрясающие кадры туманности Хеликс, которую из-за ее специфической формы часто называют "Оком Саурона" или "Оком Бога". Расположенная в 655 световых годах от нашей планеты, эта гигантская структура является следствием гибели звезды, которая когда-то была похожа на наше Солнце. Новые снимки позволяют заглянуть в самое сердце космической катастрофы с детализацией, ранее недоступной человечеству. Об этом сообщает ArsTechnica, пишет УНН.

Детали

Центральной частью туманности является белый карлик – раскаленный "труп" звезды, чье ультрафиолетовое излучение поджигает окружающий газ. На изображениях Уэбба четко видно распределение температур и химических элементов:

Голубое свечение: самые горячие участки ионизированного газа непосредственно возле ядра.

Золотые и желтые нити: зоны молекулярного водорода, где материя начинает охлаждаться.

Красные края: самые холодные облака пыли, разлетающиеся в пустоту.

Космическая переработка материи

Эти цвета – не просто визуальный эффект, а дорожная карта превращения мертвой звезды в строительный материал для будущих планет. Уэбб зафиксировал защитные "карманы" в пылевых облаках, где уже начинают формироваться сложные молекулы. Ученые убеждены: то, что мы видим как "последний вздох" одной системы, на самом деле является началом зарождения новых звездных миров в далеком будущем.