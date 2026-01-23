Ученые назвали оранжевых карликов идеальными кандидатами для поиска инопланетной жизни

$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 2588 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 11970 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 24547 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 21843 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 20757 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18037 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17864 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34540 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16012 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16474 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.5м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 16846 просмотра
Кривой Рог под самой длинной с начала войны атакой: над городом "шахеды"22 января, 17:33 • 3116 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 8022 просмотра
В кремле началась встреча представителей США с путиным по поводу войны в УкраинеVideo20:39 • 3546 просмотра
Кто такой Джош Грюнбаум: новый участник американской делегации на переговорах в Москве по Украине21:21 • 6996 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 16864 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 21915 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34540 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 27143 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 81017 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 8046 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 27807 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 24351 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 30958 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 68065 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Ученые назвали оранжевых карликов идеальными кандидатами для поиска инопланетной жизни

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Новое исследование показало, что оранжевые карлики класса K обеспечивают наилучшие условия для развития жизни. Эти звезды стабильнее и долговечнее солнечных аналогов, что дает больше времени для эволюции.

Ученые назвали оранжевых карликов идеальными кандидатами для поиска инопланетной жизни

Новое масштабное исследование звездного соседства Земли показало, что поиск "Земли 2.0" вокруг звезд, подобных нашему Солнцу, может быть не самой эффективной стратегией. Астрономы обнаружили, что наиболее благоприятные условия для развития и длительного существования сложных форм жизни обеспечивают оранжевые карлики класса K, которые значительно стабильнее и долговечнее солнечных аналогов. Об этом говорится в публикации ZME Science, пишет УНН.

Детали

Себастьян Карраско–Гаксиола из Университета штата Джорджия представил результаты спектроскопического анализа более 2100 звезд-карликов класса K в пределах 130 световых лет от нашей планеты.

"Око Бога" в огне: телескоп Уэбба раскрыл тайну предсмертного вздоха звезды22.01.26, 06:19 • 3594 просмотра

Согласно полученным данным, эти оранжевые звезды сочетают в себе лучшие характеристики: они не такие агрессивные, как распространенные красные карлики, постоянно выжигающие атмосферы своих планет вспышками, и в то же время имеют гораздо более долгий жизненный цикл, чем желтые звезды вроде нашего Солнца.

Дар времени: эволюция длиной в десятки миллиардов лет

Одним из главных аргументов в пользу оранжевых карликов является их чрезвычайная продолжительность жизни. Если Солнце исчерпает свое топливо примерно за 10 миллиардов лет, то звезды класса K остаются стабильными от 17 до 70 миллиардов лет.

Астронавт НАСА, рекордсменка среди женщин, Суни Уильямс уходит на пенсию после завершения девятимесячной миссии22.01.26, 04:31 • 3420 просмотров

Это дает потенциальной жизни на их планетах огромный временной запас для эволюционных экспериментов – в несколько раз больше, чем было у Земли для создания человеческой цивилизации.

Новые ориентиры для будущих космических миссий

Вывод исследователей однозначен: оранжевые карлики – это "лучшая космическая недвижимость" для поиска внеземного разума. Они излучают значительно меньше вредного ультрафиолета, чем красные карлики, и создают стационарные условия для биосферы на протяжении целых эпох. Теперь астрономы планируют сосредоточить внимание будущих телескопов именно на планетарных системах "K-звезд", считая их главным местом обитания потенциальных древних цивилизаций в нашем галактическом районе. 

Загадочный "железный прут" в космосе: ученые нашли подсказку о будущем Земли18.01.26, 03:10 • 4861 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Недвижимость