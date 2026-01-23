Ученые назвали оранжевых карликов идеальными кандидатами для поиска инопланетной жизни

Новое масштабное исследование звездного соседства Земли показало, что поиск "Земли 2.0" вокруг звезд, подобных нашему Солнцу, может быть не самой эффективной стратегией. Астрономы обнаружили, что наиболее благоприятные условия для развития и длительного существования сложных форм жизни обеспечивают оранжевые карлики класса K, которые значительно стабильнее и долговечнее солнечных аналогов. Об этом говорится в публикации ZME Science, пишет УНН.

Детали

Себастьян Карраско–Гаксиола из Университета штата Джорджия представил результаты спектроскопического анализа более 2100 звезд-карликов класса K в пределах 130 световых лет от нашей планеты.

Согласно полученным данным, эти оранжевые звезды сочетают в себе лучшие характеристики: они не такие агрессивные, как распространенные красные карлики, постоянно выжигающие атмосферы своих планет вспышками, и в то же время имеют гораздо более долгий жизненный цикл, чем желтые звезды вроде нашего Солнца.

Дар времени: эволюция длиной в десятки миллиардов лет

Одним из главных аргументов в пользу оранжевых карликов является их чрезвычайная продолжительность жизни. Если Солнце исчерпает свое топливо примерно за 10 миллиардов лет, то звезды класса K остаются стабильными от 17 до 70 миллиардов лет.

Это дает потенциальной жизни на их планетах огромный временной запас для эволюционных экспериментов – в несколько раз больше, чем было у Земли для создания человеческой цивилизации.

Новые ориентиры для будущих космических миссий

Вывод исследователей однозначен: оранжевые карлики – это "лучшая космическая недвижимость" для поиска внеземного разума. Они излучают значительно меньше вредного ультрафиолета, чем красные карлики, и создают стационарные условия для биосферы на протяжении целых эпох. Теперь астрономы планируют сосредоточить внимание будущих телескопов именно на планетарных системах "K-звезд", считая их главным местом обитания потенциальных древних цивилизаций в нашем галактическом районе.

