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Наукові перегони за сенс буття: США і Японія шукають причину існування Всесвіту

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Вчені з США та Японії одночасно досліджують нейтрино, щоб зрозуміти, чому існує матерія у Всесвіті. Їхні масштабні проєкти можуть розкрити найбільшу загадку походження світу.

Наукові перегони за сенс буття: США і Японія шукають причину існування Всесвіту

Американські та японські вчені ведуть "перегони", намагаючись першими з’ясувати, чому існує наш Всесвіт. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, поточна теорія виникнення Всесвіту не може пояснити існування планет, зірок і галактик, які ми бачимо навколо нас. За теорією, матерія й антиматерія мали повністю знищити одна одну. Але цього не сталося — ми існуємо. Вчені припускають, що ключ до розгадки може критися в субатомній частинці нейтрино.

У США в рамках міжнародного проєкту DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) понад 1400 науковців із 35 країн будують масштабний детектор глибоко під землею в Південній Дакоті. Вчені досліджуватимуть, як нейтрино та антинейтрино змінюються під час руху на відстані 800 миль — від Іллінойсу до підземного комплексу у Дакоті.

Доктор Кейт Шоу з Університету Сассекса зазначила, що відкриття, які на нас чекають, будуть "трансформувальними" для нашого розуміння Всесвіту і погляду людства на себе.

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Дуже здорово, що зараз ми тут, з технологіями, інженерією, навичками роботи з комп'ютерним програмним забезпеченням, які дають нам змогу справді розв'язувати ці важливі питання

- сказала вона.

На іншому кінці світу до аналогічних досліджень долучилися й японські вчені. У рамках проєкту Hyper-Kamiokande (Hyper-K) вони будують новий потужний детектор — удосконалену версію наявного Super-K. Пристрій складається з тисяч сяючих золотистих фотосенсорів, які візуально нагадують храм науки — свого роду дзеркальне відображення американського підземного "собору" DUNE, розташованого за понад 9 тисяч кілометрів.

Як і Dune, Hyper-K - це міжнародна співпраця. Доктор Марк Скотт з Імперського коледжу в Лондоні вважає, що його команда перебуває у виграшному становищі, щоб зробити одне з найбільших відкриттів про походження Всесвіту.

Ми вмикаємося раніше і в нас більший детектор, тому в нас має бути більша чутливість раніше, ніж у Dune

- каже він.

Проведення обох експериментів одночасно означає, що вчені дізнаються більше, ніж при проведенні тільки одного експерименту, але, за його словами, "я хотів би зробити це першим!"

Однак доктор Лінда Кремонезі з Лондонського університету королеви Марії, яка працює над проектом Dune, каже, що навіть якщо команда під керівництвом японців прийде першою, вона може не отримати повної картини того, що відбувається насправді.

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Аліна Волянська

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