Научная гонка за смысл бытия: США и Япония ищут причину существования Вселенной

Американские и японские ученые ведут "гонку", пытаясь первыми выяснить, почему существует наша Вселенная. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, текущая теория возникновения Вселенной не может объяснить существование планет, звезд и галактик, которые мы видим вокруг нас. По теории, материя и антиматерия должны были полностью уничтожить друг друга. Но этого не произошло - мы существуем. Ученые предполагают, что ключ к разгадке может крыться в субатомной частице нейтрино.

В США в рамках международного проекта DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) более 1400 ученых из 35 стран строят масштабный детектор глубоко под землей в Южной Дакоте. Ученые будут исследовать, как нейтрино и антинейтрино меняются во время движения на расстоянии 800 миль - от Иллинойса до подземного комплекса в Дакоте.

Доктор Кейт Шоу из Университета Сассекса отметила, что открытия, которые нас ждут, будут "трансформирующими" для нашего понимания Вселенной и взгляда человечества на себя.

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Очень здорово, что сейчас мы здесь, с технологиями, инженерией, навыками работы с компьютерным программным обеспечением, которые позволяют нам действительно решать эти важные вопросы - сказала она.

На другом конце света к аналогичным исследованиям присоединились и японские ученые. В рамках проекта Hyper-Kamiokande (Hyper-K) они строят новый мощный детектор - усовершенствованную версию существующего Super-K. Устройство состоит из тысяч сияющих золотистых фотосенсоров, которые визуально напоминают храм науки - своего рода зеркальное отражение американского подземного "собора" DUNE, расположенного более чем в 9 тысячах километров.

Как и Dune, Hyper-K - это международное сотрудничество. Доктор Марк Скотт из Имперского колледжа в Лондоне считает, что его команда находится в выигрышном положении, чтобы сделать одно из самых больших открытий о происхождении Вселенной.

Мы включаемся раньше и у нас больший детектор, поэтому у нас должна быть большая чувствительность раньше, чем у Dune - говорит он.

Проведение обоих экспериментов одновременно означает, что ученые узнают больше, чем при проведении только одного эксперимента, но, по его словам, "я хотел бы сделать это первым!"

Однако доктор Линда Кремонези из Лондонского университета королевы Марии, которая работает над проектом Dune, говорит, что даже если команда под руководством японцев придет первой, она может не получить полной картины того, что происходит на самом деле.

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