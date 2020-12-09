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Науковець: ПЛР-тест ще довго показує позитивний результат на COVID-19 у здорової незаразної людини

Науковець: ПЛР-тест ще довго показує позитивний результат на COVID-19 у здорової незаразної людини

Київ • УНН

 • 53455 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після одужання від COVID-19 тест методом ПЛР ще довгий час може показувати позитивний результат. При цьому людина вже здорова та незаразна. Тому надійніше підтверджувати свій безпечний інфекційний статус для інших людей за допомогою тесту на антиген. Про це УНН розповів академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий український тест на антиген коронавірусу здатен повністю замінити ПЛР-тестування.

Науковець наголосив, що у стандартах МОЗ визначено, що не обов’язково підтверджувати одужання ПЛР-тестом на COVID-19. Достатньо – почекати певний проміжок часу.

"Буває після захворювання безтемпературний проміжок часу, коли не треба підтверджувати одужання тестами. Міністр Степанов проводив пресконференцю, де сказав, що він і сам так зробив і пішов на роботу", - зазначив він.

Разом із тим, ПЛР-тестування після хвороби може довгий час реагувати на залишки РНК-вірусу. А людина, при цьому, вже не хвора і найголовніше – не може інфікувати оточуючих.

"ПЛР-тест може бути довго позитивний. А у Китаї було доведено, що 3 місяці після хвороби навіть з фекальних мас виділялися ознаки коронавірусу. Так що це ще не вивчено, і треба зважувати усі обставини, не тільки ПЛР", - підкреслив він.

За його словами, до критеріїв МОЗ із підтвердження одужання варто внести ІФА-тест на антиген. Він майже повністю у результатах збігається з ПЛР-тестуванням, але не реагує на залишки коронавірусу, коли людина нікого не може заражати. Тобто такий тест із більшою ймовірністю показує, що людина може припинити самоізоляцію.

"Ви розумієте, тести на антиген прості, і вони доступні. Якби їх швидше втілили у життя, то це було б дуже добре. Там понад 90% збігу з ПЛР. Так що, безумовно, це було б добре. Я про це неодноразово говорив", - підсумував він.

Зазначимо, що новий український ІФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген не потребує підтвердження ПЛР-тестуванням. Він виявляє COVID-19 за сім днів до появи перших симптомів. З його допомогою можна швидко виокремлювати та ізолювати заразних хворих, що необхідно для сповільнення пандемії. Крім того, він не реагує на залишки РНК коронавірусу вже здорової людини, тому швидше та точніше може підтверджувати одужання людини та її незаразність для оточуючих.

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