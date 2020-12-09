Ученый: ПЦР-тест еще долго показывает положительный результат на COVID-19 у здорового незаразного человека

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Ученый отметил, что в стандартах Минздрава определено, что не обязательно подтверждать выздоровление ПЦР-тестом на COVID-19. Достаточно - подождать определенный промежуток времени.

"Бывает после заболевания безтемпературний промежуток времени, когда не надо подтверждать выздоровление тестами. Министр Степанов проводил пресс-конференцю, где сказал, что он и сам так сделал и пошел на работу", - отметил он.

Вместе с тем, ПЦР-тестирование после болезни может долгое время реагировать на остатки РНК-вируса. А человек, при этом, уже не болен и самое главное - не может инфицировать окружающих.

"ПЦР-тест может быть долго положительным. А в Китае было доказано, что 3 месяца после болезни даже с фекальных масс выделялись признаки коронавируса. Так что это еще не изучено, и надо взвешивать все обстоятельства, не только ПЦР", - подчеркнул он.

По его словам, с критериями Минздрава с подтверждению выздоровления следует внести ИФА-тест на антиген. Он почти полностью в результатах совпадает с ПЦР-тестированием, но не реагирует на остатки коронавируса, когда человек никого не может заражать. То есть такой тест с большей вероятностью показывает, что человек может прекратить самоизоляцию.

"Вы понимаете, тесты на антиген простые, и они доступны. Если бы их скорее воплотили в жизнь, то это было бы очень хорошо. Там более 90% совпадения с ПЦР. Так что, безусловно, это было бы хорошо. Я об этом неоднократно говорил", - подытожил он.

Отметим, что новый украинский ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген не требует подтверждения ПЦР-тестированием. Он обнаруживает COVID-19 за семь дней до появления первых симптомов. С его помощью можно быстро выделять и изолировать инфекционных больных, что необходимо для замедления пандемии. Кроме того, он не реагирует на остатки РНК коронавируса уже здорового человека, поэтому скорее и точнее может подтверждать выздоровление человека и его незаразность для окружающих.