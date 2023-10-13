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НАУ чекає видозміна, оскільки університет не показав ефективності - Федоров

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив інформацію про реорганізацію НАУ, а також висловив власні спостереження – що саме стало каталізатором такого рішення. Про це він написав у своєму Teelgram, передає УНН.

Цитата  

«Уряд ухвалив постанову та реорганізовує НАУ на два ЗВО: Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію в Кропивницькому. Важливе рішення для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів, розвитку defense-tech та національної безпеки України», - написав Михайло Федоров.  

Він зазначив, що НАУ так і не став центром розвитку авіапілотування та розробки БПЛА. Керівник Мінцифри згадав про «постійні скарги студентів на керівництво та скандали з незаконним відчуженням земель університету під будівництво». Все це на думку Федорова, сприяло негативному впливу на навчальний процес. 

«Держава не побачила жодного дрона розробленого спеціалістами університету від початку повномасштабної війни», - наголосив посадовець. 

З іншої сторони, Льотна академія у Кропивницькому має цехи з виробництва безпілотників, які можуть працювати на обороноздатність держави. Раніше МОН отримувало листи від колективу Льотної академії, і ось нарешті освітні заклади матимуть нових керівників та стануть центрами, де створюватимуть технології перемоги.  

Деталі  

Згідно з рішенням, яке прийняли урядовці, Авіаційний університет буде розділено на два виші. Замість НАУ утворяться державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українська державна льотна академія. Їх буде віднесено до сфери управління Міносвіти. 

Національний авіаційний університет планує оскаржити це рішення і нині готує позов до суду. 

"Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії ЗВО, гарантовані Законами України, а також є таким, що наносить непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України", — йдеться в заяві НАУ.  

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