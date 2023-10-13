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НАУ ждет видоизменение, поскольку университет не показал эффективности - Федоров

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил информацию о реорганизации НАУ, а также высказал собственные наблюдения – что именно стало катализатором такого решения. Об этом он написал в своем Teelgram, передает УНН.

Цитата  

«Правительство приняло постановление и реорганизует НАУ на два ЗВО: Киевский авиационный институт и Украинскую государственную летную академию в Кропивницком. Важное решение для развития украинского авиапилотирования, производства дронов, развития defense-tech и национальной безопасности Украины», - написал Михаил Федоров.  

Он отметил, что НАУ так и не стал центром развития авиапилотирования и разработки БПЛА. Руководитель Минцифры вспомнил о «постоянных жалобах студентов на руководство и скандалах с незаконным отчуждением земель университета под строительство». Все это по мнению Федорова, способствовало негативному влиянию на учебный процесс. 

«Государство не увидело ни одного дрона разработанного специалистами университета с начала полномасштабной войны», - отметил чиновник. 

С другой стороны, Летная академия в Кропивницком имеет цеха по производству беспилотников, которые могут работать на обороноспособность государства. Ранее МОН получало письма от коллектива Летной академии, и вот наконец образовательные учреждения будут иметь новых руководителей и станут центрами, где будут создавать технологии победы.  

Детали  

Согласно решению, которое приняли чиновники, Авиационный университет будет разделен на два вуза. Вместо НАУ образуются государственный университет "Киевский авиационный институт" и Украинская государственная летная академия. Они будут отнесены к сфере управления Минобразования. 

Национальный авиационный университет планирует обжаловать это решение и сейчас готовит иск в суд. 

"Указанное решение противоречит действующему законодательству, грубо нарушает принципы автономии ЗВО, гарантированные Законами Украины, а также наносит непоправимый ущерб авиационной отрасли государства и имиджу Украины", — говорится в заявлении НАУ.  

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