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Українці закрили мегазбір на сотню далекобійних дронів за 72 години

Київ • УНН

 • 382354 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Українці зібрали 177 млн грн на сотню далекобійних дронів за 3 дні, повідомив співорганізатор збору волонтер, громадський діяч і телеведучий Сергій Притула у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"72 години. 177 000 000 грн. 101 далекобійний БПЛА-камікадзе. Не люди, а криця!!! Щиро дякую усім долученим і вітаю із успішним завершенням мегазбору! Пізніше дам трохи аналітики по збору!" - написав Притула у Facebook.

Доповнення

10 жовтня волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченков оголосили збір на далекобійні безпілотники. Мета була зібрати 175 млн грн на 100 дронів.

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