Українці закрили мегазбір на сотню далекобійних дронів за 72 години

Цитата

"72 години. 177 000 000 грн. 101 далекобійний БПЛА-камікадзе. Не люди, а криця!!! Щиро дякую усім долученим і вітаю із успішним завершенням мегазбору! Пізніше дам трохи аналітики по збору!" - написав Притула у Facebook.

Доповнення

10 жовтня волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченков оголосили збір на далекобійні безпілотники. Мета була зібрати 175 млн грн на 100 дронів.