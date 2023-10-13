Украинцы закрыли мегазбор на сотню дальнобойных дронов за 72 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинцы собрали 177 млн грн на сотню дальнобойных дронов за 3 дня, сообщил соорганизатор сбора волонтер, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"72 часа. 177 000 000 грн. 101 дальнобойный БПЛА-камикадзе. Не люди, а сталь!!! Спасибо всем причастным и поздравляю с успешным завершением мегазбора! Позже дам немного аналитики по сбору!" - написал Притула в Facebook.

Дополнение

10 октября волонтеры Сергей Стерненко, Сергей Притула и Игорь Лаченков объявили сбор на дальнобойные беспилотники. Цель была собрать 175 млн грн на 100 дронов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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