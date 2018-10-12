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Нацрада призначила позапланову перевірку ще одного телеканалу

Нацрада призначила позапланову перевірку ще одного телеканалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через ознаки розпалювання ворожнечі. Про це повідомила прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.

"На підставі моніторингів ефіру ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" ("112 Україна"), м. Київ, проведених у вересні – жовтні 2018 року, а також звернень народного депутата України Ричкової Т.Б., понад 30 громадян і низки громадських організацій Національна рада призначила компанії позапланову перевірку у зв’язку із зафіксованими ознаками порушення норм Закону України "Про телебачення і радіомовлення", - зазначили у повідомленні відомства.

Як пояснили в Нацраді, приводом для перевірки стали скарги від громадян і представників громадянського суспільства на порушення правил розповсюдження інформації, журналістських стандартів, використання мови ненависті й ворожнечі. Також телеглядачі скаржились на поширення в ефірі телеканалу інформації, яка, на їхню думку, є кліше російської пропаганди, підриває основи державності, провокує на протести, маніпулює думкою людей.

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У прес-службі також уточнили, що перевірка мовника стосуватиметься відповідності його програм частині першій статті 28 Закону України "Про інформацію", за якою інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Також мовлення каналу перевірять на відповідність абзацам четвертому та дев’ятому частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", за якими не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Коли перевірка буде проведена, Національна рада розгляне всі матеріали й ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо, 11 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne.

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