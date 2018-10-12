Нацсовет назначил внеплановую проверку еще одного телеканала

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за признаков разжигания вражды. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

"На основании мониторингов эфира ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" ("112 Украина"), г. Киев, проведенных в сентябре - октябре 2018 года, а также обращений народного депутата Украины Рычковой Т.Б., более 30 граждан и ряда общественных организаций Национальный совет назначил компании внеплановую проверку в связи с зафиксированными признакам нарушения норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - отметили в сообщении ведомства.

Как пояснили в Нацсовете, поводом для проверки стали жалобы от граждан и представителей гражданского общества на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использования языка ненависти и вражды. Также телезрители жаловались на распространение в эфире телеканала информации, которая, по их мнению, является клише русской пропаганды, подрывает основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей.

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В пресс-службе также уточнили, что проверка вещателя будет касаться соответствия его программ части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека.

Также вещание канала проверят на соответствие абзацам четвертому и девятому части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", по которым не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины.

Когда проверка будет проведена, Национальный совет рассмотрит все материалы и примет соответствующее решение.

Напомним, 11 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.

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