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Нацрада призначила позапланову перевірку одного з телеканалів

Нацрада призначила позапланову перевірку одного з телеканалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради, передає УНН.

“11 жовтня Національна рада призначила позапланову перевірку ТОВ „Новини 24 години“ щоб перевірити інформацію про структуру власності цього телеканалу”, — зазначається у повідомленні регулятора.

За словами голови Нацради, з відкритих джерел стало відомо, що управління телеканалом було передано Андрію Портнову, і він сам підтвердив цей факт.

Тому, пояснили у регуляторі, відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” телерадіоорганізація упродовж 30 днів після виникнення підстав для внесення змін до ліцензії має подати відповідну заяву до Національної ради. Однак, уточнили у Нацраді, цей час минув, а жодних документів їм подано не було.

Член Національної ради Сергій Костинський додав, що вони хочуть “з’ясувати обставини, що відбулося, і діємо відповідно до чинного законодавства”.

Як повідомляв УНН, 10 жовтня, під час проведення акції під стінами МВС у Києві, чоловік облив кефіром журналістку NewsOne.

Нагадаємо, 4 жовтня Рада схвалила постанову щодо санкцій проти низки телеканалів.

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